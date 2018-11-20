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В Шереметьево самолет раздавил человека. Тот был на взлетной полосе
В аэропорту Шереметьево взлетающий Boeing смертельно травмировал 25-летнего мужчину. Об этом сообщил Следственный комитет России.
По предварительным данным, инцидент случился около 20.10. Мужчина был смертельно травмирован при взлете самолета Boeing 737 рейса Москва — Афины одной из стоек шасси.
Как
«По факту осмотра территории было обнаружено человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине», — рассказала она.
По словам Захаренковой, на место инцидента незамедлительно прибыли бригады центра «Медицина катастроф» и скорой помощи, сотрудники службы авиационной безопасности и транспортной полиции.
Личность погибшего установлена, информация передана в полицию для проведения необходимых оперативных мероприятий, уточнила она.
Как
«После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была не известна, границу России он не пересекал», — рассказал источник.
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Личность погибшего установлена, информация передана в полицию для проведения необходимых оперативных мероприятий.
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