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В Шереметьево самолет раздавил человека. Тот был на взлетной полосе

20.11.2018 23:33 — ЧП | Tut.by  
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В аэропорту Шереметьево взлетающий Boeing смертельно травмировал 25-летнего мужчину. Об этом сообщил Следственный комитет России.


Фото: Reuters

По предварительным данным, инцидент случился около 20.10. Мужчина был смертельно травмирован при взлете самолета Boeing 737 рейса Москва — Афины одной из стоек шасси.

Как сообщила ТАСС директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова, о столкновении с неизвестным предметом сообщил экипаж самолета. Системы лайнера не выявили повреждений, поэтому в аэропорт вылета воздушное судно решили не возвращать.

«По факту осмотра территории было обнаружено человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине», — рассказала она.

По словам Захаренковой, на место инцидента незамедлительно прибыли бригады центра «Медицина катастроф» и скорой помощи, сотрудники службы авиационной безопасности и транспортной полиции.

Личность погибшего установлена, информация передана в полицию для проведения необходимых оперативных мероприятий, уточнила она.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах, погибший был гражданином Армении. Его депортировали из Испании на родину, в Москве у него была пересадка.

«После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была не известна, границу России он не пересекал», — рассказал источник.

 
 
Ссылка на источник 67
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Личность погибшего установлена, информация передана в полицию для проведения необходимых оперативных мероприятий.
 
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