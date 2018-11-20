В Пинске спасли мужчину, который прыгнул с моста в реку

20 ноября пинские спасатели достали из Пины 38-летнего жителя города, который прыгнул в воду с моста, сообщил TUT.BY ведущий специалист Брестского областного совета ОСВОД Вячеслав Симаков.

Сообщение о произошедшем на спасательную станцию поступило в 13.48. Мужчину достали из воды, оказали необходимую помощь и передали бригаде медиков.

Мужчина, который был пьян, не пострадал, но получил сильное переохлаждение.