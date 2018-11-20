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В Пинске спасли прыгнувшего с моста мужчину

21.11.2018 — ЧП | Полесская правда  
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В Пинске спасли прыгнувшего с моста мужчину
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском ГРОЧС.

Вчера, 20 ноября, около двух часов дня в центр оперативного управления ГРОЧС поступило сообщение о том, что с моста прыгнул человек. Спасатели немедленно выехали к месту происшествия. Сотрудники Пинской спасательной станции ОСВОД извлекли мужчину из воды и доставили на спасательную станцию для оказания первой помощи. Пострадавшим оказался 38-летний житель Пинска. Обстоятельства происшествия выясняются.


В Пинске спасли прыгнувшего с моста мужчину

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