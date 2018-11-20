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В горящей квартире на улице Берута нашли тело мужчины
Утром 20 ноября спасателям поступил звонок о пожаре от жителей многоэтажки на улице Берута в Минске. Позже в горящей квартире нашли тело мужчины,
Примерно в 11.20 люди сообщили спасателям о задымлении на первом этаже. В комнате одной из квартир горело имущество на площади в 10 квадратных метров.
Там нашли погибшего мужчину. Известно, что он безработный и был в гостях у хозяйки, которой на момент ЧП там не было.
Из соседних квартир при помощи специальных масок вывели четырех человек, в том числе 2-летнего ребенка. Также из подъезда эвакуировали 21 человека.
Причина возгорания еще неизвестна.
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Еще четырех человек из соседних квартир вывели спасатели.
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