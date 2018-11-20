В горящей квартире на улице Берута нашли тело мужчины

Утром 20 ноября спасателям поступил звонок о пожаре от жителей многоэтажки на улице Берута в Минске. Позже в горящей квартире нашли тело мужчины, сообщает пресс-служба МЧС.





Примерно в 11.20 люди сообщили спасателям о задымлении на первом этаже. В комнате одной из квартир горело имущество на площади в 10 квадратных метров.

Там нашли погибшего мужчину. Известно, что он безработный и был в гостях у хозяйки, которой на момент ЧП там не было.

Из соседних квартир при помощи специальных масок вывели четырех человек, в том числе 2-летнего ребенка. Также из подъезда эвакуировали 21 человека.





Причина возгорания еще неизвестна.