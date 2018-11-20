Легковушка сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Гомеле — ребенок в реанимации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.





ДТП произошло 20 ноября примерно в 11.45. Предварительно установлено, что 49-летний водитель ВАЗа совершил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия ребенок получил различные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы. Па факту ДТП проводится проверка.

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