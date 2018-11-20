Что нужно делать, провалившись под лед



Провалившись под лед, нельзя предаваться чувствам страха и смятения, нужно бороться за жизнь. Стараться затрачивать минимум физических усилий для удержания на поверхности воды. Для предотвращения «холодного шока», который развивается иногда через 5-10 минут после погружения в воду и является причиной гибели человека еще до наступления гипотермии (переохлаждения), следует время от времени выполнять непродолжительные активные физические движения или напрягать попеременно мышцы ног, живота, рук и шеи. При внезапном попадании в воду надо как можно быстрее застегнуть одежду, плотно прижав ее к телу, и подать сигнал бедствия. Предотвращение таких опасных проявлений переохлаждения, как судорога и помрачнение сознания, может быть достигнуто нанесением себе уколов (укусов) и других болевых раздражений. Именно так поступают на практике многие пострадавшие.

Нельзя в панике хвататься за тонкую кромку льда или наваливаться на нее всей тяжестью тела, т.к. от этого место пролома льда расширяется. Нужно постараться лечь на край пролома льда спиной или грудью, раскинуть в стороны руки и упереться, по возможности, ногами в противоположный край пролома. В этом положении можно ползти: сначала, опираясь локтями о кромку льда, перевести тело в горизонтальное положение, чтобы ноги оказались у поверхности воды. Затем ногу, находящуюся ближе к кромке, осторожно вытянуть на лед, одновременно наклоняя в ту же сторону тело. Вытащив из воды другую ногу, выкатиться на лед. При этом следует помнить, что голову нужно держать как можно выше над водой, так как 50-75% всех теплопотерь организма приходится на ее долю. Не вставая, с раскинутыми руками и ногами отползти от опасного места, распределяя тяжесть тела на возможно большую поверхность льда.

Владимир ТИТКОВ,

начальник

спасательной станции.

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