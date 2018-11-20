Внимание! Розыск!

Борисовским РУВД разыскивается без вести пропавший Смелковский Виктор Юрьевич, 23.04.1998 г.р., который 14.11.2018 ушел из кв. 34, д. 52 по ул. Мичурина в д. Лошница Борисовского района, и его местонахождение не известно. Курит, злоупотребляет спиртными напитками.

Приметы: на вид 20-23 года, рост около 170 см., худощавого телосложения, размер обуви 43.

Был одет: утепленная матерчатая куртка темно-синего цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки серого цвета с белыми полосами, носки темно-серого цвета.

При получении информации о местонахождении разыскиваемого, просьба связаться по телефонам: 80177707033, 80177707031, 80296661959 или по телефону – 102