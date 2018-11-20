В Сенненском районе произошло два ЧП на предприятиях: один рабочий погиб, второй в больнице

В Сенненском районе 16 ноября получили травмы рабочие двух разных предприятий. Один из них погиб, второй в больнице, сообщает СК.



Фото: УГКСЭ по Витебской области

47-летний рабочий одного из предприятий района 16 ноября на тракторе МТЗ вносил удобрения на поле. В какой-то момент мужчина решил заглянуть в бункер, но при этом не остановил двигатель и не отключил технику, которая разбрасывает удобрения. В карданный вал замотало брюки мужчины, он получил травмы и попал в хирургическое отделении больницы.

Второй случай произошел также 16 ноября, но на другом предприятии в Сенненском районе. 59-летний рабочий ремонтировал кровлю ангара возле фермы, находясь в корзине подъемника трактора МТЗ. Корзина упала, от полученных травм мужчина умер в больнице.

По обоим случаям проводятся проверки.