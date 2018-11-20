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В Гомеле ищут пенсионера, который вышел на ежедневную прогулку - и не вернулся
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Пенсионер проживал в Гомеле в доме № 40 на улице Минской вместе с супругой. Каждое утро он самостоятельно выходил из дома на прогулку. Утром 8 октября как обычно ушел — и не вернулся.
Если вы что-то знаете о местонахождении Ивана Дмитриевича, позвоните, пожалуйста, по телефонам 8 023 269−31−23, 59−57−13, 8 044 772−75−45.
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Если вы что-то знаете о местонахождении Ивана Дмитриевича, позвоните, пожалуйста.
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