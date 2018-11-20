По ту сторону учетной записи

Это – охраняемые уголовным законом общественные отношения, содержанием которых является нормальное психофизическое состояние здоровья человека, группы лиц или населения.

Анализ статистических данных за 2015-2018 свидетельствует, что несмотря на активное развитие и постоянное видоизменение способов совершения таких преступлений, принимаемые правоохранительными органами меры по их выявлению и предотвращению, способствуют снижению роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. В 2015 г. следственными подразделениями Минской области возбуждено 994 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 328 УК, в 2016 г. - 934, 2017 г.- 859, за 10 месяцев 2018г.- 729.

При подготовке, совершении и сокрытии рассматриваемых преступлений правонарушители используют новейшие достижения науки и техники. Большинство преступлений, направленных на сбыт наркотических средств и психотропных веществ совершается посредством сети Интернет. Применение программ и сервисов, шифрующих данные пользователей, изменяющих их IP-адреса, использование электронных платежных систем, удаление из памяти радиоэлектронных устройств информации о противозаконных действиях, регулярная смена паролей и логинов, формирует у лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, ложное представление об анонимности совершаемых ими действий и недосягаемости со стороны правоохранительных органов.

Вместе с тем, материалы ряда уголовных дел свидетельствуют о высокой результативности оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление таких лиц, пресечение их незаконной деятельности.

Прокуратурой Минской области в суд Минского района направлено уголовное дело в отношении неработающего 26-летнего жителя г. Смолевичи, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.3 ст. 328 УК, как покушение на незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозку особо опасных психотропных веществ, совершенные группой лиц.

Предварительное расследование по делу проводилось следственным управлением УСК Республики Беларусь по Минской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 29.06.2018 вблизи д. Вишневка Минского района Минской области сотрудниками ОНиПТЛ Минского РУВД задержан гр-н Е, который для дальнейших незаконных с целью сбыта, хранения и перевозки пытался приобрести особо опасное психотропное вещество - альфа-PVP, массой не менее 50 грамм, которое находилось в тайнике, координаты которого были предоставлены обвиняемому интернет-магазином, посредством которого гр-н Е. с марта 2018 занимался распространением наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе личного обыска у гр-на Е. обнаружен и изъят принадлежащий ему мобильный телефон, в памяти навигатора которого были обнаружены точки координат, указывающие на месторасположение тайника.

По месту жительства обвиняемого были обнаружены весы, на которых были выявлены следовые количества особо опасных психотропных веществ, мобильный телефон, в памяти которого обнаружены файлы, содержащие фрагменты переписки в сети Интернет о незаконном обороте психотропных веществ и наркотических средств, фотоизображения «закладок», в том числе файл с указанием точек координат и описанием места тайника по месту задержания обвиняемого, банковские карты электронных платежных сервисов, используемые для перевода денежных средств за оказанные противозаконные услуги.

Свою вину в совершении вменяемого преступления обвиняемый признал в полном объеме, раскаялся, сотрудничал со следствием.

Действующим уголовным законодательством за покушение на незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозку особо опасных психотропных веществ, совершенные группой лиц, как и за оконченный состав преступления, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ст. прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК Республики Беларусь по Минской области

младший советник юстиции Татьяна Голомако