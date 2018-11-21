Приговор - 10 лет с конфискацией имущества

Органом уголовного преследования Ш. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 243 УК, по 36 эпизодам его преступной деятельности.

Установлено, что Ш. в период 2016-2017 г.г. на территории Республики Беларусь осуществлял деятельность по строительству дачных домов гражданам, заключая соответствующие договоры. С этой целью Ш. в глобальной компьютерной сети Интернет размещал объявления о выполнении работ по строительству домов в короткие сроки и по низким ценам, что и привлекало граждан обратиться к нему с желанием построить дачный домик. Далее указанный гражданин в ходе личных встреч и телефонных разговоров, убеждая заказчиков о строительстве в течение 1-2 месяцев и по низкой цене загородного домика, сообщал им заведомо ложные сведения о наличии у него деловых партнеров, а иногда – и собственного производства на территории Российской Федерации, что якобы позволяло поставлять строительные материалы по цене гораздо ниже, чем у иных белорусских компаний, предоставляющих аналогичные услуги. После получения согласия заказчиков заключить с ним договоры на строительство домов, предлагал внести ему в качестве предоплаты денежные средства в различных суммах. При этом, одним из условий договора являлось то, что на момент его заключения заказчику, как правило, необходимо было вносить 40-50 % от всей стоимости дома. Второй платеж – в размере 40-30 % стоимости, согласно условиям договора, должен был оплачиваться в момент поставки Ш. дачного дома на участок заказчика и начала его монтажа, а окончательный расчет – при завершении строительства. Если для получения первого платежа Ш. необходимо было лишь убедить граждан в необходимости заключения с ним договора, то для получения второго платежа Ш. приобретал незначительную часть строительных материалов, как правило, достаточных для установки фундамента строения и возведения каркаса, которые поставлял на участки заказчиков. Этим он убеждал их в своем намерении выполнить договорные обязательства. Заказчики, видя, что на их участках начинаются строительные работы, как правило, верили словам Ш. о наличии у него на складе остального материала, необходимого для завершения строительства дома, и передавали ему второй платеж, предусмотренный условиями договора. Уже после его получения у Ш. «внезапно» возникали финансовые трудности и разногласия с некими партнерами, из-за чего он якобы не мог завершить строительство в оговоренный срок. Полученные путем обмана и злоупотребления доверием добросовестных граждан (заказчиков строительства) денежные средства Ш. тратил на личные нужды, а также в различных игорных заведениях (на игровых автоматах). Лишь незначительная часть денежных средств потрачена им на приобретение строительных материалов, поставленных на строительные объекты по ранее заключенным Ш. договорам, с целью убеждения граждан в своем намерении исполнить принятые договорные обязательства, а также, чтобы потерпевшие не обращались в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

В результате указанных преступных действий Ш. потерпевшим причинен имущественный ущерб на сумму более 280 тысяч рублей, из которых реально возмещено 60 624 рубля.

Кроме того установлено, что Ш., являясь директором ЧТПУП «Р», уклонился от представления налоговой декларации по налогу на прибыль за 2016 год, первый и второй кварталы 2017 года, что повлекло причинение ущерба государству на общую сумму более 32 000 рублей.

Согласно уголовному законодательству за совершение мошенничества в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, а за уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере – до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Заместитель начальник отдела

прокуратуры Минской области

по надзору за исполнением законодательства

УСК по Минской области Николай Коледа