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В Бресте сотрудники надзора и профилактики ГОЧС осуществляют мониторинг рынков
22.11.2018 09:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Работники инспекции надзора и профилактики Брестского городского отдела по ЧС осуществили мониторинги рынков. Одним из объектов внимания стал крупнейший Брестский авторынок по адресу ул.Московская.
При проведении профилактического мероприятия пристальное внимание было уделено соблюдению требований пожарной безопасности. Замечания сотрудников
Среди нарушений неоднократно были отмечены курение продавцов на рабочем месте, сделаны замечания и покупателям, которые, по всей вероятности, брали пример с работников торговли. Сергей Саленик указал на то,что курение может быть разрешено только в специально отведенных для данных целей местах.
В список рекомендаций по итогам проверок попали следующие:
Провести ревизию электрических светильников, обеспечить их защитными плафонами, предусмотренными конструкцией.
Провести ревизию имеющихся первичных средств пожаротушения (огнетушителей), огнетушители с истекшим сроком перезарядки (технического освидетельствования) заменить равным количеством огнетушителей с соответствующим объемом и типом огнетушащего вещества.
Обеспечить нормируемое расстояние от электросетей и электрооборудования до горючих материалов (не менее 0,5 м) и др.
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Работники инспекции надзора и профилактики Брестского городского отдела по ЧС осуществили мониторинги рынков. Одним из объектов внимания стал крупнейший ...
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