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Сын против матери: жестокое убийство и суровый приговор

22.11.2018 — ЧП | Единство  
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Проверкой уголовного дела в прокуратуре установлено, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено имеющимися в деле доказательствами.

Из материалов уголовного дела следует, что трагедия произошла 25.05.2018 в д.Закальное Любанского района, куда обвиняемый около двух лет назад переехал жить к своей матери К. До этого проживал в                 г. Солигорске. Через некоторое время после переезда устроился работать социальным работником. Между матерью и сыном периодически случались конфликты, в основном после совместного употребления спиртного, во время которых К. его оскорбляла, упрекала тем, что он не может найти себе другую работу, таскала за волосы, М. в ответ мог её ударить.

В тот день К. получила денежный перевод по случаю Дня химика, до ухода на пенсию она работала в ОАО «Беларуськалий», на которые приобрела две бутылки водки, продукты питания. Начиная с обеда вместе с сыном начали употреблять спиртное, за ужином продолжили. М. вышел на улицу покурить, а когда вернулся, попросил налить ему еще водки, но мать остатки спиртного спрятала и в грубой форме в его просьбе отказала. По этой причине возник конфликт, во время которого обвиняемый нанес К. не менее 26 ударов ножом в жизненно важные органы.

Потерпевшая скончалась на месте преступления от сочетанной травмы головы, шеи, конечностей, сопровождавшейся множественными ранами с повреждениями мягких тканей, сонной артерии, пищевода, глотки, щитовидного хряща гортани, осложнившихся развитием травматического шока.

При направлении уголовного дела в суд мера пресечения оставлена прежней - заключение под стражу.

        В случае признания виновности обвиняемого судом за умышленное убийство с особой жестокостью (п.6 ч.2 ст.139 УК) ему грозит суровое наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Старший прокурор отдела по надзору

за исполнением законодательства

УСК по Минской области  Лариса Довбнюк

 
 
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Прокуратурой Минской области направлено в Минский областной суд уголовное дело в отношении 47-летнего М., ранее не судимого, обвиняемого в убийстве с особой...
 
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