В защиту интересов пожилых людей

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что Д., 1943 г.р. являясь престарелым человеком, проживает в одном из агрогородков Минского района.

После смерти сына Д. проживала одна, находилась в депрессивном состоянии. В 2017 году через объявление в газете «Друг пенсионера» познакомилась с гражданином Л., 1941 г.р. Последний стал приезжать в гости, сразу предложил зарегистрировать брак, затем заключить договор пожизненного содержания с иждивением. Через непродолжительное время отношения между Д. и Л. резко ухудшились, они перестали общаться. В последующем Д. обратилась в ГУ «РНПЦ психического здоровья», где проходила курс лечения в отделении пограничных неврозов. Воспользовавшись ухудшением состояния здоровья, гражданин Л. все же убедил Д. заключить договор пожизненного содержания с иждивением. Указанный договор был заключен и удостоверен нотариусом летом 2017 года, после чего произведена государственная регистрация перехода права собственности квартиры гражданки Д. на гражданина Л.

После регистрации в указанном жилом помещении Л. стал высказывать угрозы в адрес Д., проявлять агрессию, причинил ей телесные повреждения, по поводу чего последняя обращалась в органы внутренних дел.

Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потребностей гражданина – получателя ренты в жилище, питании, одежде, а если это требует состояние здоровья гражданина - и в уходе за ним. Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг. Приведенный в гражданском законодательстве перечень услуг, предоставляемых получателю ренты, является примерным, поэтому конкретные обязательства плательщика должны быть указаны в договоре.

Независимо от вида предоставляемых получателю услуг и их количества в таком договоре должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. Согласно ст.573 Гражданского кодекса стоимость общего объема содержания в месяц не может быть менее двукратного размера базовой величины, установленного законодательством.

Прокуратурой установлено, что предусмотренное договором обязательство по выплате содержания в размере 5 базовых величин Л. не выполнял, мотивируя это низким размером пенсии. Между Д. и Л. в сентябре 2017 года произошел конфликт, Д. предложила Л. расторгнуть договор пожизненного содержания с иждивением. В ответ на угрозы Л. женщина написала записку о намерении покончить жизнь самоубийством, ушла из дома, была обнаружена сотрудниками милиции в районе железнодорожных путей, после чего доставлена в ГУ «РНПЦ психического здоровья».

В соответствии с гражданским законодательством при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получать ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены. При этом плательщик ренты не праве требовать компенсации расходов, понесенных в связи с содержанием лица (лиц), получающего пожизненное содержание с иждивением.

По результатам проверки прокуратурой Минского района предъявлено исковое заявление в суд о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного между Д.и Л.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Судебное решение исполнено.

P.S. На последнем судебном заседании гражданин Л. пояснил суду, что через газету «Друг пенсионера» уже познакомился с другой одинокой пожилой женщиной…

Органы прокуратуры призывают граждан быть осмотрительными при выборе «спутников жизни» и плательщиков ренты по договорам пожизненного содержания с иждивением.

Старший прокурор организационно-

контрольного отдела прокуратуры

Минской области Светлана Размыслович