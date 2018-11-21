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Завершено расследование дела о мошенничестве в сфере строительства садово-дачных домов

22.11.2018 — ЧП | Единство  
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По данным следствия, ранее судимый за имущественные преступления (разбой, кражи) обвиняемый в период времени с 2016 по 2017 годы был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Также являлся директором предприятия, осуществляющего хозяйственную деятельность по оптовой торговле древесиной и продукцией обработки древесины.

Информацию и контакты о деятельности фирмы он размещал в Интернете, предлагая услуги по низким ценам и выполнение заказа в кратчайшие сроки: изготовление и установка брусовых, дачных домов, бани, хозяйственной постройки, прокладка электрических и канализационных сетей, реконструкция строений, бетонные, строительно-монтажные и иные работы на земельных участках.

Заинтересованные граждане напрямую связывались с директором, который вводил их в заблуждение о наличии у него деловых партнеров, собственного производства на территории Российской Федерации.

При встрече с клиентом оговаривался проект на строительство, его монтаж и заключался договор строительного подряда или купли-продажи. Одним из условий сделки являлось внесение предоплаты, 40-50% от всей стоимости дома.

Для видимости строительства на участок поставлялась незначительная часть материалов, как правило, достаточная для установки фундамента и возведения каркаса. В последующем сроки оттягивались якобы по финансовым затруднениям, разногласиям с партнерами и иным причинам, в результате договорные обязательства не выполнялись. Полученные от заказчиков деньги обвиняемый тратил на личные нужды, а также в игорных заведениях.

По уголовному делу допрошены свидетели, потерпевшие, получены результаты криминалистических экспертиз, собрана доказательная база по всем эпизодам мошеннических действий, в результате которых обманутыми стали и престарелые. Ущерб от преступной деятельности составил более 284 тысяч рублей.

Кроме этого, обвиняемый, являясь должностным лицом, ответственным за бухгалтерский учет возглавляемого предприятия, не обеспечил представление своевременной и достоверной налоговой отчетности в налоговые органы. В указанный период он уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму в размере 75 тысяч рублей.

В ходе расследования обеспечено возмещение причиненного ущерба, в том числе путем наложения ареста на имущество подследственного, на общую сумму около 70 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием как мошенничество, совершённое повторно, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса) и уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса).

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Молодечно, обвиняемого в хищении...
 
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