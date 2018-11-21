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В игровом клубе Солигорска россиянин устроил стрельбу
Рано утром 15 ноября в милицию поступил звонок о стрельбе в игорном клубе Солигорска. Ее устроил пьяный посетитель, люди были напуганы. Подробности
В полшестого утра поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в игровом клубе. Прибывшие сотрудники услышали изнутри крики людей.
«Оказавшись в заведении сразу же обратили внимание на неизвестного мужчину, в руках у которого был предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом. В помещении клуба был беспорядок, некоторые его посетители лежали на полу», — рассказали в УВД.
Человека обезоружили и задержали, им оказался россиянин, временно проживающий в Солигорске. Как выяснилось, будучи пьяным, он начал стрелять из травматического пистолета в помещении игровых автоматов.
Никто из посетителей не пострадал, мужчина отказался объяснить свой поступок. Проводится разбирательство.
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Пистолет оказался травматическим. Люди были напуганы и во время приезда милиции лежали на полу.
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