В игровом клубе Солигорска россиянин устроил стрельбу

Рано утром 15 ноября в милицию поступил звонок о стрельбе в игорном клубе Солигорска. Ее устроил пьяный посетитель, люди были напуганы. Подробности сообщает милиция региона.

В полшестого утра поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в игровом клубе. Прибывшие сотрудники услышали изнутри крики людей.

«Оказавшись в заведении сразу же обратили внимание на неизвестного мужчину, в руках у которого был предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом. В помещении клуба был беспорядок, некоторые его посетители лежали на полу», — рассказали в УВД.

Человека обезоружили и задержали, им оказался россиянин, временно проживающий в Солигорске. Как выяснилось, будучи пьяным, он начал стрелять из травматического пистолета в помещении игровых автоматов.

Никто из посетителей не пострадал, мужчина отказался объяснить свой поступок. Проводится разбирательство.