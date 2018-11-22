В Полоцком районе мужчина упал в погреб, сверху на него рухнула лошадь

В деревне Шпаковщина Полоцкого района мужчина провалился в подпол в сарае. Ситуацию усугубило то, что сверху на него рухнула лошадь. Самостоятельно выбраться из подпола хозяин не смог. Инцидент произошел поздно вечером 22 ноября, сообщает МЧС.





Когда приехали спасатели, хозяин сарая был под лошадью на глубине 1,5−2 метра. В погребе он оказался так: заводил животное в сарай, а на входе проломились доски — и мужчина, и лошадь упали в образовавшуюся яму.

Работники МЧС с помощь спасательной веревки и пояса приподняли лошадь и вытащили пострадавшего наружу. Затем достали наверх и животное.

Мужчину госпитализировали с травмами.