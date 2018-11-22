Пьяный могилевчанин помял кулаками припаркованное авто - показалось, что машина на него едет

В Могилеве мужчина «напал» на припаркованный автомобиль — ему показалось, что машина едет на него. Могилевчанин был пьян, сообщили в УВД Могоблисполкома.

33-летний безработный могилевчанин был сильно пьян, когда он шел по улице и ему показалось, что машина едет прямо на него. Чтобы «остановить» авто, могилевчанин начал стучать по нему руками.

Вечером 58-летний хозяин машины увидел, что у нее помято крыло, и заявил в милицию. Нанесенный ущерб он оценил в 226,62 рубля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

33-летний могилевчанин нигде не работает, неоднократно судим за кражи, грабежи и хулиганство, состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.