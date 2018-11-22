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В Барановичах подрались два 16-летних подростка: один впал в кому

23.11.2018 13:13 — ЧП | Tut.by  
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В Барановичах следователи проводят проверку по факту травмирования 16-летнего учащегося профессионально-технического лицея, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

9 ноября в актовом зале учебного заведения проходил концерт, во время которого возник конфликт между двумя первокурсниками. Парни договорились выяснить отношения один-на-один после.

В назначенное время они встретились в условленном месте. Подростковые разборки вылились в драку, во время которой один из ее участников получил серьезную травму.

С места происшествия подростка забрала скорая. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где он провел несколько дней в коме.

По данному факту следователи проводят проверку.

«Для выяснения степени тяжести полученных пострадавшим травм назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснил Дмитрий Иванюк.

 
 
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В обстоятельствах конфликта сейчас разбираются следователи.
 
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