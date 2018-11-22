На белорусско-украинской границе у гражданина Украины изъяли незадекларированную валюту





Подробности корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Брестской таможни.

— Гражданин Украины, выезжая из Беларуси через пункт пропуска «Верхний Теребежов», пытался переместить без декларирования 21 тысячу долларов США в эквиваленте.

33-летний житель Ровенской области следовал на автомобиле марки «Citroen Jumper». Он заявил, что при себе имеет 1 200 долларов США, соответственно, указанная сумма не подлежит декларированию.

Результат проведенных таможенных операций «опроверг» эту информацию: среди личных вещей гражданина обнаружены незадекларированные денежные средства различных наименований.

10 350 евро, в части превышения установленной для перемещения без декларирования суммы, изъяты таможней до решения суда. В отношении их владельца начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.