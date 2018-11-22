В Браславском районе мужчина приставил нож к горлу 5-летнего ребенка, требуя деньги на выпивку у его отца

В агрогородке Друя Браславского района 21 ноября мужчина угрожал ножом 5-летнему мальчику, требуя у его отца деньги на выпивку, сообщает милиция региона.

В тот вечер житель Друи пошел с двумя маленькими детьми в магазин. По дороге встретил знакомого, который предложил вместе выпить. Сельчанин купил алкоголь и отправился в гости к пригласившему его мужчине. С собой взял и детей. В доме кроме хозяина находился еще один мужчина.

Когда алкоголь закончился, между собутыльниками возник спор, кто пойдет за добавкой. В итоге гость решил, что нужно возвращаться домой, и начал одевать своих сына и дочку, чтобы уйти. В этот момент один из компании приставил к горлу мальчика нож, требуя деньги. Отец отдал все, что у него было с собой, — 50 рублей. Придя домой, позвонил в РОВД.

Милиционеры задержали хозяина дома и его второго гостя. Возбуждено уголовное дело за разбой.