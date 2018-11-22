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Устанавливаются личности парней, которые могут быть очевидцами преступления
23.11.2018 17:00 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливаются личности парней, которые могут быть очевидцами совершенного преступления.
При наличии какой-либо информации, убедительная просьба позвонить по номерам телефонов: +375298245010, +375298093777
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливаются личности парней, которые могут быть очевидцами совершенного преступления. При наличии какой-либо...
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