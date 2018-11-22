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В Боливии у лайнера со 127 пассажирами на борту отвалилось шасси при посадке

23.11.2018 19:33 — ЧП | Tut.by  
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В Боливии произошло ЧП во время экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании Peruvian Airlines, летевший из перуанского города Куско. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает ВВС.


Фото: twitter.com/TACGAirSafety

Отмечено, что 22 ноября в аэропорту Эль-Альто у лайнера Boeing 737, на борту которого находились 127 человек — 122 пассажира и пять членов экипажа — при приземлении лопнуло и отвалилось шасси. В результате случившегося самолет упал на бок прямо на взлетно-посадочной полосе.

По данным местных чиновников, в ходе инцидента никто не пострадал, однако после этого воздушная гавань была закрыта на несколько часов, а авиарейсы отменены.





















 

К месту аварии был подогнан кран, чтобы снять самолет со взлетно-посадочной полосы.

В свою очередь в пресс-службе авиаперевозчика сообщили о начале расследования и о том, что на данный момент причина инцидента неизвестна.

 
 
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У лайнера Boeing 737 со 127 пассажирами на борту при приземлении лопнуло и отвалилось шасси. В результате случившегося самолет упал на бок.
 
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