Первые жертвы тонкого льда. Под Лоевом утонул рыбак

С наступлением первых морозных дней любители зимней рыбалки начали массово выходить на водоемы. Уже есть жертвы, сообщает телерадиокомпания «Гомель».

Трагедия произошла в Лоевском районе недалеко от деревни Мохов. Там из воды достали тело 51-летнего рыбака.

Мужчина на лодке отправился извлекать оставленные на ночь сети, которые сковало льдом. Вероятно, в какой-то момент решил выйти на лед, провалился и утонул.