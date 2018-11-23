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Первые жертвы тонкого льда. Под Лоевом утонул рыбак

24.11.2018 11:49 — ЧП | Tut.by  
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С наступлением первых морозных дней любители зимней рыбалки начали массово выходить на водоемы. Уже есть жертвы, сообщает телерадиокомпания «Гомель».

Трагедия произошла в Лоевском районе недалеко от деревни Мохов. Там из воды достали тело 51-летнего рыбака.

Мужчина на лодке отправился извлекать оставленные на ночь сети, которые сковало льдом. Вероятно, в какой-то момент решил выйти на лед, провалился и утонул.

 
Теги: Гомель
 
 
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Трагедия произошла в Лоевском районе недалеко от деревни Мохов. Там из воды достали тело 51-летнего рыбака.
 
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