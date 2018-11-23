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Брестские следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий
24.11.2018 22:54 — ЧП | Виртуальный Брест
30-летний житель Бреста, в период с июня 2017 года по июль 2018 года, получал от граждан предоплату за
В настоящее время следствием установлено 15 эпизодов противоправных действий обвиняемого. Ущерб потерпевшим – свыше 26 тысяч рублей. Не исключено, что таких случаев больше.
К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был судим также за мошенничество.
Следствие просит лиц, пострадавших от противоправных действий брестчанина, а также лиц, которым он выполнял какие-либо работы, даже в случае полного выполнения обязательств и расчета за них, сообщить об этом по телефонам: 8 (0162) 27 37 93, 8 (029) 721 14 92.
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30-летний житель Бреста, в период с июня 2017 года по июль 2018 года, получал от граждан предоплату за благоустройство земельных участков и укладку тротуарной плитки....
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