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Пожаре в общежитии Жабинки: 30 человек вышли сами, четверых спасли работники МЧС
25.11.2018 19:52 — ЧП | Виртуальный Брест
24.11.2018 года в 11-59 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение о пожаре в общежитии по адресу: г. Жабинка, ул. Центральная.
По прибытии к месту вызова подразделений
Здание общежития оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (в жилых комнатах и в коридорах общежития установлены дымовые извещатели) со звуковым оповещением посетителей, с выводом сигнала в сектор мониторинга системы «Молния» Брестского областного УМЧС. Сигнализация сработала, сообщение о пожаре поступило в сектор мониторинга системы «Молния» ЦОУ Брестского областного УМЧС и началось оповещение жильцов общежития, что повлияло на быструю эвакуацию жильцов на чистый воздух.
При помощи трехколенной лестницы со второго этажа спасены гр-н 1989 г.р., и его дочь 2016 г.р. – не пострадали.
Звеном газодымозащитной службы со второго этажа при помощи маски для спасаемого спасен гр-н 1976 г.р. (находился в общем коридоре на полу. Проживает в комнате, которая загорелась). С отравлением продуктами горения и ожогами 1-2 степени (1% тела) госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Жабинковская ЦРБ».
С третьего этажа по трехколенной лестнице спасен гр-н 1963 г.р. – не пострадал.
С горящего и вышележащего этажа самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них 1 ребенок.
Пожар локализован и ликвидирован подразделениями
Причина пожара устанавливается.
Жильцы общежития на время проведения ремонтных работ расселены в общежитие ОАО «Жабинковский сахарный завод».
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24.11.2018 года в 11-59 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение о пожаре в общежитии по адресу: г. Жабинка, ул. Центральная. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС...
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