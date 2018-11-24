Пожаре в общежитии Жабинки: 30 человек вышли сами, четверых спасли работники МЧС

24.11.2018 года в 11-59 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение о пожаре в общежитии по адресу: г. Жабинка, ул. Центральная.



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По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что происходит открытое горение комнаты на втором этаже здания общежития, идет эвакуация жильцов общежития. Здание общежития трехэтажное, кирпичное, коридорного типа, 1975 года постройки, принадлежит КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ». В общежитии 39 комнат, зарегистрировано 62 человека.



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Здание общежития оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (в жилых комнатах и в коридорах общежития установлены дымовые извещатели) со звуковым оповещением посетителей, с выводом сигнала в сектор мониторинга системы «Молния» Брестского областного УМЧС. Сигнализация сработала, сообщение о пожаре поступило в сектор мониторинга системы «Молния» ЦОУ Брестского областного УМЧС и началось оповещение жильцов общежития, что повлияло на быструю эвакуацию жильцов на чистый воздух.

При помощи трехколенной лестницы со второго этажа спасены гр-н 1989 г.р., и его дочь 2016 г.р. – не пострадали.



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Звеном газодымозащитной службы со второго этажа при помощи маски для спасаемого спасен гр-н 1976 г.р. (находился в общем коридоре на полу. Проживает в комнате, которая загорелась). С отравлением продуктами горения и ожогами 1-2 степени (1% тела) госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Жабинковская ЦРБ».

С третьего этажа по трехколенной лестнице спасен гр-н 1963 г.р. – не пострадал.

С горящего и вышележащего этажа самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них 1 ребенок.

Пожар локализован и ликвидирован подразделениями МЧС . В результате пожара огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в коридоре.

Причина пожара устанавливается.

Жильцы общежития на время проведения ремонтных работ расселены в общежитие ОАО «Жабинковский сахарный завод».