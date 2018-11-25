На остановке "Технический университет" (ул. Московская, г. Брест) с некоторых пор размещена доска позора. На ней будут отображаться нарушения общественного порядка и поведения, подтвержденные видеозаписями с камер наблюдения остановки.



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На первом ролике видно, как молодой мужчина оплевал остановку семечками. В течении 1,5 часов он “медитировал”, щёлкая на лавочке и бросая шелуху прямо под ноги.

Второй ролик даёт представление о нелёгкой судьбе пьяного человека. И мало кто возразит против сна на лавочке этого несчастного, если бы не одно обстоятельство, связанное с естественной нуждой, которую он справил далеко не отходя (показать это мы не осмелились в целях морали и этики).

К счастью, в самый нужный момент подошёл майор милиции и разобрался в ситуации, коему мы выражаем большую благодарность. Нарушителя доставили в Московский РОВД для составления протокола.