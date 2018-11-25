ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Но остановке в Бресте появилась "Доска позора"... Уже есть первые "клиенты", знакомимся

26.11.2018 06:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

На остановке "Технический университет" (ул. Московская, г. Брест) с некоторых пор размещена доска позора. На ней будут отображаться нарушения общественного порядка и поведения, подтвержденные видеозаписями с камер наблюдения остановки. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60938.php

Но остановке в Бресте появилась "Доска позора"... Уже есть первые "клиенты", знакомимся

На первом ролике видно, как молодой мужчина оплевал остановку семечками. В течении 1,5 часов он “медитировал”, щёлкая на лавочке и бросая шелуху прямо под ноги.

Второй ролик даёт представление о нелёгкой судьбе пьяного человека. И мало кто возразит против сна на лавочке этого несчастного, если бы не одно обстоятельство, связанное с естественной нуждой, которую он справил далеко не отходя (показать это мы не осмелились в целях морали и этики).

К счастью, в самый нужный момент подошёл майор милиции и разобрался в ситуации, коему мы выражаем большую благодарность. Нарушителя доставили в Московский РОВД для составления протокола. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На остановке "Технический университет" (ул. Московская, г. Брест) с некоторых пор размещена доска позора. На ней будут отображаться нарушения общественного порядка...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожаре в общежитии Жабинки: 30 человек вышли сами, четверых спасли работники МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика