Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками

Посольство России в Киеве забросали дымовыми шашками. Об этом сообщает 112.ua .

У посольства собрались несколько десятков человек, возмущенных инцидентом с кораблями военно-морских сил Украины в Керченском проливе.

Протестующие также попытались поджечь шины, которые принесли к ограде. эти попытки пресекли правоохранительные органы.

Как сообщила «Украинская правда» , минувшей ночью в Киеве также сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами.

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Пожарные, которые прибыли на место, потушили огонь. На месте работает полиция.