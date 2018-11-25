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Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками
Посольство России в Киеве забросали дымовыми шашками. Об этом
У посольства собрались несколько десятков человек, возмущенных инцидентом с кораблями военно-морских сил Украины в Керченском проливе.
Протестующие также попытались поджечь шины, которые принесли к ограде. эти попытки пресекли правоохранительные органы.
Как
Пожарные, которые прибыли на место, потушили огонь. На месте работает полиция.
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У посольства собрались несколько десятков человек, возмущенных инцидентом с кораблями военно-морских сил Украины в Керченском проливе.
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