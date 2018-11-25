Кобринским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшего Грабовича Александра Александровича, 23.03.1979 г.р.



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Проживал по адресу: г. Кобрин, ул. Дзержинского, д.63, кв. 15.

В январе 2018 года уехал на заработки в г. Москву Российской Федерации и с 06.10.2018 года не выходит на связь с родственниками.



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Приметы Грабовича А.А.: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, волос короткий рыжий, лицо овальное, брови прямые светлые, глаза карие, нос средний, основание носа горизонтальное, уши средние.

Особые приметы: на животе вертикальный шрам размером около 30 см., образовавшийся после операции на желудок, на левой руке родимое пятно, в 2014 году в г. Москве в одну из ног после перелома имплантированы спицы.

При себе имел паспорт гражданина Республики Беларусь на свое имя, водительское удостоверение на свое имя, дорожную сумку с вещами.

Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении Грабовича А.А. убедительная просьба сообщить об этом в Кобринский РОВД по телефонам: 801642-77758, 80297944132, 80295260614 или 102.

25 ноября в 21.10 в РОВД обратилась Хомич Р.П., 1961 г.р., пенсионерка, жит. аг. Остромечево, что 18 ноября около 13.00 ушел из дома сын - Хомич Сергей Николаевич, 02.11.1984 г.р., неработающий, прож. совместно, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее уходил из дома.