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Следователи ищут очевидцев наезда на подростка в Гомеле

26.11.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает очевидцев ДТП с участием несовершеннолетнего в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК региона Мария Кривоногова.

Следователи ищут очевидцев наезда на подростка в Гомеле

Авария произошла 22 октября примерно в 18.50. В районе пересечения улиц Владимирова и 8-й Иногородней водитель Volkswagen Golf сбил 15-летнего подростка. Парень переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Ему причинены тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники СК просят граждан, ставших очевидцами ДТП, обратиться в следственное управление УСК по телефонам: 8 (0232) 69-30-52, 8 (029) 667-60-52.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/sledovateli-ischut-ochevidtsev-naezda-na-podrostka-v-gomele-326952-2018/
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БЕЛТА.

 
Теги: Гомель
 
 
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Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает очевидцев ДТП с участием несовершеннолетнего в Гомеле, сообщила корреспонденту...
 
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