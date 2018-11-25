Следователи ищут очевидцев наезда на подростка в Гомеле

Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает очевидцев ДТП с участием несовершеннолетнего в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК региона Мария Кривоногова.





Авария произошла 22 октября примерно в 18.50. В районе пересечения улиц Владимирова и 8-й Иногородней водитель Volkswagen Golf сбил 15-летнего подростка. Парень переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Ему причинены тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники СК просят граждан, ставших очевидцами ДТП, обратиться в следственное управление УСК по телефонам: 8 (0232) 69-30-52, 8 (029) 667-60-52.

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