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В Минске на стройке упал автокран

26.11.2018 11:38 — ЧП | Tut.by  
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В воскресенье, 25 ноября, на стройке возле дома на Дзержинского, 115, в котлован упал автокран.


Фото: читатель TUT.BY Павел

О произошедшем нам сообщил читатель Павел. По его словам, автокран упал в котлован в районе 8 утра в воскресенье. Здесь компания «Фармоэкспотех» строит гараж-автостоянку.


Фото: читатель TUT.BY Павел

Вероятно, пострадавших на этом участке не было. В МЧС пояснили, что сообщения по этому адресу не поступали.

В офисе компании генподрядчика «ДомСтройАгент» сказали, что о произошедшем не знают, и попросили позвонить позже.

 
 
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Вероятно, пострадавших не было.
 
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