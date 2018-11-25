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В Минске на стройке упал автокран
В воскресенье, 25 ноября, на стройке возле дома на Дзержинского, 115, в котлован упал автокран.
О произошедшем нам сообщил читатель Павел. По его словам, автокран упал в котлован в районе 8 утра в воскресенье. Здесь компания «Фармоэкспотех» строит гараж-автостоянку.
Вероятно, пострадавших на этом участке не было. В МЧС пояснили, что сообщения по этому адресу не поступали.
В офисе компании генподрядчика «ДомСтройАгент» сказали, что о произошедшем не знают, и попросили позвонить позже.
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Вероятно, пострадавших не было.
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