В Минске на стройке упал автокран

В воскресенье, 25 ноября, на стройке возле дома на Дзержинского, 115, в котлован упал автокран.



Фото: читатель TUT.BY Павел

О произошедшем нам сообщил читатель Павел. По его словам, автокран упал в котлован в районе 8 утра в воскресенье. Здесь компания «Фармоэкспотех» строит гараж-автостоянку.



Фото: читатель TUT.BY Павел

Вероятно, пострадавших на этом участке не было. В МЧС пояснили, что сообщения по этому адресу не поступали.

В офисе компании генподрядчика «ДомСтройАгент» сказали, что о произошедшем не знают, и попросили позвонить позже.