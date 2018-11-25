В Пинске рабочего, который упал со второго этажа, насмерть придавило рухнувшими на него лесами

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 59-летнего рабочего строительного предприятия.



Фото: соцсети via Медиа-Полесье

24 ноября каменщик-монтажник работал на стройке 10-этажного дома на проспекте Жолтовского, 14 в Пинске. По данным TUT.BY, во время демонтажа опалубки стен второго этажа он не удержался и сорвался вниз. Когда мужчина уже был на земле, на него упал элемент крепежа. От полученной травмы рабочий умер на месте.

«Короче, был гололед, и мужчина упал со второго этажа и он выжил, но после на него в ту же секунду упали леса (кстати, не щит, а поперечная балка, на которой лежит щит, — у нее вес большой) на голову…», — сообщил порталу «Медиа-Полесье» очевидец.

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.