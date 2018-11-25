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В Пинске рабочего, который упал со второго этажа, насмерть придавило рухнувшими на него лесами

26.11.2018 11:51 — ЧП | Tut.by  
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 59-летнего рабочего строительного предприятия.


Фото: соцсети via Медиа-Полесье

24 ноября каменщик-монтажник работал на стройке 10-этажного дома на проспекте Жолтовского, 14 в Пинске. По данным TUT.BY, во время демонтажа опалубки стен второго этажа он не удержался и сорвался вниз. Когда мужчина уже был на земле, на него упал элемент крепежа. От полученной травмы рабочий умер на месте.

«Короче, был гололед, и мужчина упал со второго этажа и он выжил, но после на него в ту же секунду упали леса (кстати, не щит, а поперечная балка, на которой лежит щит, — у нее вес большой) на голову…», — сообщил порталу «Медиа-Полесье» очевидец.

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.

 
 
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Сейчас в обстоятельствах гибели рабочего разбираются следователи.
 
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