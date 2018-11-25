"Задело рикошетом". Житель Дрогичинского района попал в реанимацию после неудачного выстрела на охоте

24 ноября в Дрогичинскую больницу доставили 43-летнего жителя города, который пострадал во время охоты.

Мужчина около 14.00 24 ноября в лесу возле деревни Сороцни получил дробовое огнестрельное ранение.

По данным TUT.BY, пострадавший пояснил медикам, что во время охоты он случайно выстрелил из ружья — и дробь рикошетом отскочила от твердой поверхности в него. Сейчас эта версия проверяется.

Мужчину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.