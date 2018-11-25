|
"Задело рикошетом". Житель Дрогичинского района попал в реанимацию после неудачного выстрела на охоте
24 ноября в Дрогичинскую больницу доставили 43-летнего жителя города, который пострадал во время охоты.
Мужчина около 14.00 24 ноября в лесу возле деревни Сороцни получил дробовое огнестрельное ранение.
По данным TUT.BY, пострадавший пояснил медикам, что во время охоты он случайно выстрелил из ружья — и дробь рикошетом отскочила от твердой поверхности в него. Сейчас эта версия проверяется.
Мужчину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Задело рикошетом". Житель Дрогичинского района попал в реанимацию после неудачного выстрела на охоте
Мужчину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)