В Ивацевичском районе перевернулась лодка: два рыбака утонули

25 ноября около 13.00 в озере Вульковское вблизи городского поселка Телеханы нашли тела двух рыбаков, сообщил TUT.BY ведущий специалист Брестской областной организации ОСВОД Вячеслав Симаков.

Погибшие — местные жители. Одному — 40 лет, второму — 43. В воскресенье они вместе рыбачили на озере из деревянной лодки. По предварительной версии, она перевернулась, и рыбаки, которые были без спасательных жилетов, не смогли самостоятельно добраться до берега.

Житель Телехан, который рыбачил неподалеку, услышал в тумане крики и поплыл на звук. Примерно в 70 метрах от суши он обнаружил тело рыбака и вызвал спасателей. Второй труп нашли возле берега.

По предварительным данным, оба рыбака были трезвы. Сейчас в обстоятельствах гибели мужчин разбираются следователи, сообщил Следственный комитет.