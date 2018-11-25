ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивацевичском районе перевернулась лодка: два рыбака утонули

26.11.2018 12:37 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

25 ноября около 13.00 в озере Вульковское вблизи городского поселка Телеханы нашли тела двух рыбаков, сообщил TUT.BY ведущий специалист Брестской областной организации ОСВОД Вячеслав Симаков.

Погибшие — местные жители. Одному — 40 лет, второму — 43. В воскресенье они вместе рыбачили на озере из деревянной лодки. По предварительной версии, она перевернулась, и рыбаки, которые были без спасательных жилетов, не смогли самостоятельно добраться до берега.

Житель Телехан, который рыбачил неподалеку, услышал в тумане крики и поплыл на звук. Примерно в 70 метрах от суши он обнаружил тело рыбака и вызвал спасателей. Второй труп нашли возле берега.

По предварительным данным, оба рыбака были трезвы. Сейчас в обстоятельствах гибели мужчин разбираются следователи, сообщил Следственный комитет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лодка перевернулась, и в тумане рыбаки не смогли доплыть до берега.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинске рабочего, который упал со второго этажа, насмерть придавило рухнувшими на него лесами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика