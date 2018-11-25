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Способы спасения и первая помощь

26.11.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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При оказании помощи провалившемуся под лед нужно соблюдать меры предосторожности. Приближаться к провалившемуся можно только ползком. Для оказания помощи используют любые подручные средства: веревки, жерди, бревна, скамейки, одежду, ремни и другие предметы. Приблизившись к провалившемуся на доступное расстояние, надо бросить ему конец веревки, троса, каната, ремня, удерживая второй конец в своих руках. Деревянные предметы нужно толкать по льду до места пролома.
Если спасающих несколько человек, они могут, лежа на животе, образовать живую цепь до места пролома. Каждый держит за ноги впереди лежащего. Первый в цепочке бросает или подает провалившемуся конец какого-нибудь предмета и помогает выбраться из провала на прочный лед. Чтобы вытащить пострадавшего на твердый лед, нужно тянуть его вместе с поданным предметом.
Извлеченного из воды пострадавшего следует помес-тить в теплое место, снять мокрую одежду и растереть его спиртом до покраснения кожи от цент-ра к периферии. Нельзя растирать конечности, так как приток холодной крови от рук и ног может остановить сердце. Согревание и растирание нужно начинать с туловища и грудной клетки, а потом укутать спасенного одеялом, ватником, любой одеждой. При сильном охлаждении и ознобе рекомендуется использовать теплоту человеческого тела, укутаться общим согревающим материалом. Если есть возможность, нужно посадить пострадавшего в таз или ванну с горячей водой до 34-360С, постепенно повышая ее до 400С (выше нельзя). Согревание в ванне нужно сочетать с общим массажем тела от центра к периферии – осторожно, но энергично. Пос-ле отогревания дать горячее сладкое питье.
Владимир ТИТКОВ,
начальник
спасательной станции.Способы спасения и первая помощь

 
 
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При оказании помощи провалившемуся под лед нужно соблюдать меры предосторожности. Приближаться к провалившемуся можно только ползком. Для оказания помощи...
 
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