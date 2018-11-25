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«Несун» вредит коллективу

26.11.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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«Несун» вредит коллективу
Под председательством заместителя председателя райисполкома Ирины Евдокименко на базе агрогородка Бель прошло выездное заседание координационного совета по вопросам борьбы с прес­тупностью. Участие в работе приняли начальник отдела внутренних дел райисполкома Андрей Лазакович, начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Петров, антикризисный управляющий КСУП «Бель» Антон Новиков, управляющий делами Лобковичского сельисполкома и др.
На заседание пригласили работников КСУП «Бель», которые совершили мелкие хищения. Эти факты были выявлены в ходе рейдового мероприятия, проведенного сотрудниками РОВД в вечернее время. На этих работников сельхозпредприятия были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь «Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое хищение». Так, одна из операторов машинного доения молочнотоварного комплекса КСУП «Бель» была остановлена сотрудниками милиции по пути домой. С собой несла 10 килограммов муки. Женщина созналась, что похитила ее на комплексе. Своими действиями она навредила сельскохозяйственному предприятию, ведь недополученные дойными коровами корма – это снижение удоев, качества молока. Да и сама оператор машинного дое­ния «пилит сук, на котором сидит», ведь от объемов и качества произведенной продукции зависит ее зарплата. На первый раз на работницу сельхозпредприятия, совершившую мелкое хищение, наложен административный штраф. Еще одна работница молочнотоварного комплекса похитила 8 килограммов муки и 2 литра молока. На нее также наложен административный штраф. Да и третья работница комплекса, казалось бы, похитила немного. Но все вместе такие «несуны» наносят реальный ущерб сельхозпредприятию, которое сегодня испытывает экономические трудности. В результате таких, казалось бы, мелких хищений недополучается сельскохозяйственная продукция, снижаются доходы предприятия, что влияет на размер заработной платы работников. Таких людей в советское время называли «несунами». И общество негативно относилось к ним. Конечно же, соответствующая оценка будет дана в коллективе сельхозпредприятия. А вот руководству КСУП «Бель» нужно позаботиться о том, чтобы поставить надежный заслон мелким хищениям. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь, «под мелким хищением понимается хищение имущества юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния…». А за мелкое хищение, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, на виновного накладывается штраф в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест. «Несунам» стоит задуматься.
В ходе заседания координационного совета по вопросам борьбы с преступностью также была рассмотрена конфликтная ситуация между жильцами двухквартирного дома в агрогородке Бель. Принято решение ходатайствовать перед УКПП «Коммунальник» о предоставлении комнаты в общежитии одному из жильцов, который является опекуном несовершеннолетнего ребенка.
А. Алексеев.

 
 
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Под председательством заместителя председателя райисполкома Ирины Евдокименко на базе агрогородка Бель прошло выездное заседание координационного совета по...
 
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