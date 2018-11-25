Следствие устанавливает обстоятельства гибели каменщика при выполнении строительных работ в Пинске

Пинским МОСК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

– По данным следствия, 24 ноября текущего года, примерно в 9 часов 30 минут в оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД от врача скорой помощи поступило сообщение о гибели 59-летнего жителя Пинска, – сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Работой следственно-оперативной группы было установлено, что в этот день, примерно в 9 часов 20 минут, мужчина, работавший каменщиком-монтажником одной из строительных организаций, выполнял работы по демонтажу опалубки лестничной клетки. В указанное время щит опалубки под собственной тяжестью упал вниз вместе с настилом, на котором стоял рабочий, после чего на последнего упал крепежный ригель весом около 40 килограмм. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В момент происшествия он не был пристегнут страховочным тросом.

По данному факту Пинским МОСК проводится проверка. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята техническая документация и документация по охране труда.