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В Мозыре мужчина проник в чужой дом и устроил там пожар
В Мозыре мужчина забрался в чужой дом и устроил в нем пожар. Подробности
Инцидент произошел 25 ноября в частном доме на улице Первомайская.
Когда работники МЧС прибыли на место вызова, горела одна из комнат, в ней же на полу был обнаружен мужчина. С ожогами 1−3 степени 25% тела его доставили в реанимационное отделение местной больницы.
Как выяснилось позже, 47-летний пострадавший не является хозяином дома. Мужчина проник в жилище самовольно и в итоге еще и устроил в нем пожар.
Следователи проводят проверку.
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Когда работники МЧС прибыли на место вызова, горела одна из комнат, в ней же на полу был обнаружен мужчина. С ожогами 1−3 степени 25% тела его доставили в...
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