В Мозыре мужчина проник в чужой дом и устроил там пожар

В Мозыре мужчина забрался в чужой дом и устроил в нем пожар. Подробности сообщили в МЧС.





Инцидент произошел 25 ноября в частном доме на улице Первомайская.

Когда работники МЧС прибыли на место вызова, горела одна из комнат, в ней же на полу был обнаружен мужчина. С ожогами 1−3 степени 25% тела его доставили в реанимационное отделение местной больницы.





Как выяснилось позже, 47-летний пострадавший не является хозяином дома. Мужчина проник в жилище самовольно и в итоге еще и устроил в нем пожар.

Следователи проводят проверку.



