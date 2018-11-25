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В Мозыре мужчина проник в чужой дом и устроил там пожар

26.11.2018 15:37 — ЧП | Tut.by  
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В Мозыре мужчина забрался в чужой дом и устроил в нем пожар. Подробности сообщили в МЧС.


Инцидент произошел 25 ноября в частном доме на улице Первомайская.

Когда работники МЧС прибыли на место вызова, горела одна из комнат, в ней же на полу был обнаружен мужчина. С ожогами 1−3 степени 25% тела его доставили в реанимационное отделение местной больницы.


Как выяснилось позже, 47-летний пострадавший не является хозяином дома. Мужчина проник в жилище самовольно и в итоге еще и устроил в нем пожар.

Следователи проводят проверку.


 
 
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Когда работники МЧС прибыли на место вызова, горела одна из комнат, в ней же на полу был обнаружен мужчина. С ожогами 1−3 степени 25% тела его доставили в...
 
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