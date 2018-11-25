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Премьер-министр рассказал, какими к концу этого года будут средние зарплаты и доходы бюджетников

26.11.2018 16:04 — ЧП | Tut.by  
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Реальный рост зарплаты в Беларуси за 10 месяцев текущего года составил 112,3% к аналогичному уровню прошлого года, это значительно превышает прогнозный параметр, сообщил премьер-министр Сергей Румас. Сегодня Александр Лукашенко заслушал доклад правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год, сообщает пресс-служба правительства. 


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Средняя номинальная зарплата в целом по стране в октябре без 30 копеек составила Br1 тыс. В реальном секторе экономики зарплата выше — Br1,075 тыс. В целом в четвертом квартале целевая задача в Br1 тыс. в стране будет обеспечена, — заявил Сергей Румас.

Он уточнил, что в бюджетной сфере зарплата по итогам октября увеличилась и составила Br769, что соответствует 77% средней зарплаты по стране. В четвертом квартале заработная плата бюджетников оценивается на уровне Br800.

Сергей Румас подчеркнул, что наиболее чувствительными вопросами для населения, по которым оно оценивает результаты работы экономики, являются уровень зарплат и пенсий, вопросы занятости, цен и стабильности курса белорусского рубля.

 
 
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Реальный рост зарплаты в Беларуси за 10 месяцев текущего года составил 112,3% к аналогичному уровню прошлого года.
 
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