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Погибла супружеская пара. Проводится проверка

26.11.2018 — ЧП | Единство  
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        24 ноября 2018 года поступило сообщение о возгорании жилого дома в д. Новосады Борисовского района. После тушения пожара обнаружены тела двух человек, 62-летнего хозяина и его 58-летней супруги.

Следственно - оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, соседи, изъяты объекты для проведения исследований. В ходе осмотра тел обнаружены телесные повреждения, полученные в результате термического воздействия.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы причиной их смерти явилось отравление угарным газом.

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в числе которых неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки.

Для установления причин возгорания, точной причины смерти назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы, производство которых осуществляется экспертами управления ГКСЭ по Минской области

Следствием продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Борисовским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек.
 
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