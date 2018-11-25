Погибла супружеская пара. Проводится проверка

24 ноября 2018 года поступило сообщение о возгорании жилого дома в д. Новосады Борисовского района. После тушения пожара обнаружены тела двух человек, 62-летнего хозяина и его 58-летней супруги.

Следственно - оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, соседи, изъяты объекты для проведения исследований. В ходе осмотра тел обнаружены телесные повреждения, полученные в результате термического воздействия.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы причиной их смерти явилось отравление угарным газом.

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в числе которых неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки.

Для установления причин возгорания, точной причины смерти назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы, производство которых осуществляется экспертами управления ГКСЭ по Минской области

Следствием продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног