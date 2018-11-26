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У охотника-нелегала, задержанного в Березинском заповеднике, нашли миномет

27.11.2018 11:01 — ЧП | Tut.by  
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У браконьера из Докшиц, задержанного в Березинском биосферном заповеднике, дома обнаружили части миномета, ружье и около сотни патронов, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.


Фото: gosinspekciya.gov.by

Мужчина зарегистрирован как охотник, но в заповедные угодья пришел с нелегальным ружьем, заряженным пулей и картечью. Значит, собирался добыть крупную дичь, делают вывод специалисты.

«Разработкой» браконьера инспекторы природоохраны занимались давно совместно с милицией. Поэтому задержали его, как только он появился с оружием на территории заповедника.


Фото: gosinspekciya.gov.by

В доме родителей браконьера, который находится неподалеку от заповедника, нашли еще одно незарегистрированное ружье, около сотни патронов — как времен войны, так и боеспособных, а также ствол и опорную плиту миномета.

Второе ружье оснащено самодельным глушителем, оптическим прицелом и специальной вставкой, позволяющей использовать патроны от нарезного оружия.


Фото: gosinspekciya.gov.by

Мужчине грозит ответственность по двум статьям УК — за охоту на особо охраняемой природной территории и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

 
 
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Мужчине грозит ответственность по двум статьям УК - за охоту на особо охраняемой природной территории и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и...
 
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