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У охотника-нелегала, задержанного в Березинском заповеднике, нашли миномет
У браконьера из Докшиц, задержанного в Березинском биосферном заповеднике, дома обнаружили части миномета, ружье и около сотни патронов,
Мужчина зарегистрирован как охотник, но в заповедные угодья пришел с нелегальным ружьем, заряженным пулей и картечью. Значит, собирался добыть крупную дичь, делают вывод специалисты.
«Разработкой» браконьера инспекторы природоохраны занимались давно совместно с милицией. Поэтому задержали его, как только он появился с оружием на территории заповедника.
В доме родителей браконьера, который находится неподалеку от заповедника, нашли еще одно незарегистрированное ружье, около сотни патронов — как времен войны, так и боеспособных, а также ствол и опорную плиту миномета.
Второе ружье оснащено самодельным глушителем, оптическим прицелом и специальной вставкой, позволяющей использовать патроны от нарезного оружия.
Мужчине грозит ответственность по двум статьям УК — за охоту на особо охраняемой природной территории и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
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Мужчине грозит ответственность по двум статьям УК - за охоту на особо охраняемой природной территории и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и...
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