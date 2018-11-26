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Пенсионер в Могилеве нашел пистолет и пошел по улицам, размахивая им, - "чтобы просто показать"

27.11.2018 11:43 — ЧП | Tut.by  
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В Могилеве задержали пенсионера, который гулял по частному сектору с пистолетом. Оказалось, что оружие мужчина «нашел случайно» и «просто прогуливался» с ним, чтобы всем показать, рассказали в милиции.

О том, что по улице Седова гуляет мужчина с предметом, похожим на пистолет, в милицию сообщил прохожий. По его словам, мужчина размахивал этим предметом, бравируя, хотя рядом были прохожие, в том числе подростки и маленькие дети.

Этим мужчиной оказался 61-летний пенсионер, ранее не судимый. У него дома нашли самодельный пистолет, и экспертиза подтвердила, что это огнестрельное оружие. Мужчина рассказал, что нашел пистолет случайно несколько лет назад и хранил дома. А несколько дней назад вспомнил об оружии и решил пройтись с ним по улице. Ничего дурного в своем поступке он не видел.

Дело передано следователям для принятия решения о возбуждении уголовного дела за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. Пенсионеру грозит наказание от исправительных работ до двух лет до лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина настаивает, что ничего плохого не сделал, и ничего странного в своем поступке не видит.
 
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