|
Два убийства по одному сценарию произошли в один день в Могилевской области
Два убийства произошли в Могилевской области 23 ноября,
В Горках 30-летняя жительница подозревается в убийстве мужа. По предварительным данным, около 23.00 супруги дома, в общежитии, выпили, поссорились. Женщина ударила мужа ножом в живот, и 33-летний мужчина умер на месте.
В этот же день около 18.40 в деревне Перерожки Осиповичского района 48-летний мужчина выпивал с 35-летней сожительницей. Они поссорились, мужчина ножом дважды ударил женщину в область левого бедра. Она скончалась от острой кровопотери.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Женщина и мужчина задержаны, решается вопрос о применении в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Горках женщина убила ножом мужа, в Осиповичском районе мужчина - сожительницу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)