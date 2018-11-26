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Два убийства по одному сценарию произошли в один день в Могилевской области

27.11.2018 11:50 — ЧП | Tut.by  
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Два убийства произошли в Могилевской области 23 ноября, сообщили в Следственном комитете. В обоих случаях сценарий был одинаковым: выпили, поссорились, схватились за нож.


Фото: sk.gov.by

В Горках 30-летняя жительница подозревается в убийстве мужа. По предварительным данным, около 23.00 супруги дома, в общежитии, выпили, поссорились. Женщина ударила мужа ножом в живот, и 33-летний мужчина умер на месте.

В этот же день около 18.40 в деревне Перерожки Осиповичского района 48-летний мужчина выпивал с 35-летней сожительницей. Они поссорились, мужчина ножом дважды ударил женщину в область левого бедра. Она скончалась от острой кровопотери.


Комната в общежитии в Горках. Фото: sk.gov.by

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Женщина и мужчина задержаны, решается вопрос о применении в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу.

 
 
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В Горках женщина убила ножом мужа, в Осиповичском районе мужчина - сожительницу.
 
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