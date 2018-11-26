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Хулиганы сожгли сенохранилище в Ошмянском районе: обиделись на замечание от председателя хозяйства

27.11.2018 16:02 — ЧП | Tut.by  
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Хулиганы сожгли сенохранилище в Ошмянском районе, сообщает милиция Гродненщины. Оказалось — из-за обиды на председателя предприятия-владельца.


История поджигателей из Ошмянского района началась еще в мае — в деревне Гольшаны сгорел нежилой дом. Уже тогда милиция и спасатели подозревали поджог: в окрестностях деревни это был уже пятый подобный случай.


А в октябре произошел пожар на сенохранилище КСУП «Гольшаны»: тогда сгорело здание и почти 200 т сена. Ущерб составил более 17 тыс. рублей.

Милиционеры искали людей, которых ранее уволили из хозяйства — и они могли затаить зло. В поле их зрения попал 20-летний парень. При задержании он рассказал, что вместе с 18- и 19-летним друзьями совершил несколько поджогов. Заброшенные дома, говорят, поджигали из хулиганских побуждений. А вот сенохранилище — из-за личной неприязни к руководителю предприятия: когда-то он сделал замечание одному из парней.

Проблем с законом молодые люди раньше не имели, собирались идти в армию.

В отношении них возбудили уголовные дела за умышленное уничтожение либо повреждение имущества.

 
 
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История поджигателей из Ошмянского района началась еще в мае - в деревне Гольшаны сгорел нежилой дом. Уже тогда милиция и спасатели подозревали поджог: в...
 
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