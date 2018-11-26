Что горело у химзавода? В МЧС рассказали о задымлении, которое перепугало полгорода

Сегодня гомельчане были всерьез обеспокоены сильным густым дымом, который валил в районе химзавода. TUT.BY узнал у МЧС, что горело.





Нам рассказали, что возгорание произошло на территории ЧУП «Линия сноса». Горела щепа. Пламя охватило 500 квадратных метров территории предприятия.





На данный момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.