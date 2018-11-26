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В Бресте грабитель с электрошокером напал на инкассатора
27 ноября в Бресте 33-летний мужчина напал на инкассатора.
Нападение было совершено недалеко от пересечения проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. По данным TUT.BY, инкассатор нес в служебную машину выручку из банкомата. По пути на него напал злоумышленник с электрошокером. На помощь коллеге подоспел водитель. Вместе они отбили нападение, сообщили TUT.BY читатели.
Подозреваемого в нападении задержали во дворах недалеко от места преступления. Сейчас в обстоятельствах разбираются следователи.
(Будет дополнено).
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Подозреваемого в нападении задержали во дворах недалеко от места преступления.
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