В Бресте грабитель с электрошокером напал на инкассатора

27 ноября в Бресте 33-летний мужчина напал на инкассатора.

Нападение было совершено недалеко от пересечения проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. По данным TUT.BY, инкассатор нес в служебную машину выручку из банкомата. По пути на него напал злоумышленник с электрошокером. На помощь коллеге подоспел водитель. Вместе они отбили нападение, сообщили TUT.BY читатели.

Подозреваемого в нападении задержали во дворах недалеко от места преступления. Сейчас в обстоятельствах разбираются следователи.

(Будет дополнено).