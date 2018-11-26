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В Кобрине мужчина забрал коробку с деньгами для пожертвований больной девочке
27.11.2018 22:56 — ЧП | Виртуальный Брест
В социальных сетях распространяется просьба о помощи. Тех, то знает этого человека, просят сообщить о его личности и контактах по телефону 102.
Указывается, что мужчина якобы забрал в ТЦ Полесье (Кобрин) коробку с деньгами для лечения
Официально данная информация пока не подтверждается.
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