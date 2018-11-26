В Кобрине мужчина забрал коробку с деньгами для пожертвований больной девочке

В социальных сетях распространяется просьба о помощи. Тех, то знает этого человека, просят сообщить о его личности и контактах по телефону 102.



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Указывается, что мужчина якобы забрал в ТЦ Полесье (Кобрин) коробку с деньгами для лечения Киры Пунько .



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Официально данная информация пока не подтверждается.