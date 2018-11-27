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Взрыв у химзавода в Китае - сдетонировали опасные вещества на грузовике. Погибли более 20 человек

28.11.2018 08:30 — ЧП | Tut.by  
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Серия взрывов произошла в ночь на среду, 28 ноября, возле завода Shenghua Chemical Industry в деревне Дацангайчжэнь в районе Цяодун городского округа Чжанцзякоу. Как сообщает ТАСС, погибли не менее 22 человек, столько же получили ранения.

«В ходе поисково-спасательных действий сил управления общественной безопасности и противопожарных служб к настоящему времени подтверждена гибель 22 человек, еще 22 госпитализированы», — указывается в сообщении. По данным властей, в результате ЧП сгорели 38 грузовых и 12 легковых автомобилей.

«Надеемся, что горожане не будут приезжать на место ЧП для наблюдения за происходящим, так как это позволит избежать последствий для хода поисково-спасательных работ», — говорится в документе.

Согласно опубликованному интернет-порталом Sina видео с места событий, высота пламени на месте трагедии превышала 10 метров. На кадрах также видна колонна сгоревших автомашин.

По предварительным данным, причиной серии взрывов и сильного пожара на дороге возле химзавода стала детонация взрывоопасных веществ на одном из грузовиков. Об этом сообщило издание «Пэнпай».

По его данным, ночью возле въезда на химзавод Shenghua Chemical Industry сформировалась пробка из грузовиков. «На одной из грузовых машин произошла детонация опасных химических веществ. После этого произошло воспламенение окружающих ее автомобилей», — указывает издание.

 
 
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Высота пламени на месте трагедии превышала 10 метров. На кадрах также видна колонна сгоревших автомашин.
 
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