﻿ Подробности нападения на инкассаторов в Бресте: сколько выстрелов и какая сумма денег. 21.by
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Подробности нападения на инкассаторов в Бресте: сколько выстрелов и какая сумма денег

28.11.2018 11:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Брестчанину, который напал на инкассаторов, светит тюремный срок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61008.php

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На инкассаторов, которые забирали выручку из отделения «Паритетбанка» на проспекте Машерова в Бресте, напал неизвестный с электрошокером. Это произошло 27 ноября в районе половины восьмого вечера.

Злоумышленник подкараулил инкассатора, когда тот выходил с сумкой из банка, и ударил его электрошокером. Завязалась драка, в ходе которой нападавший попытался вырвать сумку с деньгами (около 200 тысяч белорусских рублей) из рук инкассатора. Из сумки вывалилась пачка купюр, мужчина подхватил ее и попробовал убежать.

Как рассказал Zarya.by официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, подозреваемого задержал второй инкассатор.

- В момент нападения инкассатор сделал три предупредительных выстрела вверх, - сообщил подробности Сергей Дученко. – Водитель инкассаторской машины заметил, что произошла потасовка, и проехал немножко вперед – там есть небольшой кармашек, свернул направо на улицу Карбышева. По иронии судьбы злоумышленник с деньгами побежал именно в том направлении и выскочил как раз на водителя. 

Личность подозреваемого в преступлении установлена, им оказался ранее не судимый житель областного центра 1985 года рождения. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 207 Уголовного кодекса (разбой с целью завладения имуществом в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание лишением свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. 

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчанину, который напал на инкассаторов, светит тюремный срок. На инкассаторов, которые забирали выручку из отделения «Паритетбанка» на проспекте Машерова в...
 
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