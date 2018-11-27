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На зимней рыбалке в Мстиславском районе утонул мужчина: провалился под тонкий лед
В Мстиславском районе на реке Кошанка утонул житель Орши. Он с друзьями рыбачил в темное время суток на тонком льду реки,
По предварительной информации, 59-летний мужчина приехал на водоем ловить рыбу с двумя друзьями. Компания рыбачила в темное время суток. Потом двое рыбаков потеряли из вида третьего, пошли искать — и нашли в полынье.
Вызвали спасателей. Тело рыбака из воды вытащили водолазы. Специалисты говорят, что толщина льда на водоеме была около 5 сантиметров, лед был в промоинах.
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Мужчины рыбачили в темное время суток на льду толщиной около 5 см.
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