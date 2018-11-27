На зимней рыбалке в Мстиславском районе утонул мужчина: провалился под тонкий лед

В Мстиславском районе на реке Кошанка утонул житель Орши. Он с друзьями рыбачил в темное время суток на тонком льду реки, сообщает ТРК «Могилев».





По предварительной информации, 59-летний мужчина приехал на водоем ловить рыбу с двумя друзьями. Компания рыбачила в темное время суток. Потом двое рыбаков потеряли из вида третьего, пошли искать — и нашли в полынье.

Вызвали спасателей. Тело рыбака из воды вытащили водолазы. Специалисты говорят, что толщина льда на водоеме была около 5 сантиметров, лед был в промоинах.